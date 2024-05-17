5 أخطاء تؤدي إلى تلف الميكرويف.. احذر «عشان مينفجرش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

هناك بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلى تلف الميكروويف أو انفجاره، لذا يجب قراءة التعليمات وتنفيذها جيدًا، مثل عدم استخدام ملاعق معدنية، أو أي أشياء غير مناسبة، وضرورة تنظيف الميكرويف من فترة لأخرى، بحسب موقع «Good Housekeeping».

استخدام أطباق غير مناسبة

ليست كل الأطباق صالحة لدخول الميكرويف، لأنها قد تسبب تلفه وانفجاره، لذا يجب اختيار المناسب دائمًا، ومراجعة «كتالوج» التعليمات.

استخدام الملاعق المعدنية

لا يفضل استخدام الملاعق المعدنية في الميكرويف، لأن المعدن قد يؤدي إلى حدوث كارثة، تتمثل في نفجار الميكرويف أو على الأقل إتلافه.

عدم تنظيف الميكرويف

يجب تنظيف الميكروويف من فترة لأخرى، لإزالة أي بقايا طعام أو دهون صعبة، قد تؤثر على الميكرويف بشكل سلبي، لأنها تمنع الهواء من الدوران داخل الماكينة، بالإضافة إلى تقصير عمر الجهاز، بالإضافة إلى رائحة غير مستحبة.

صدور رائحة دخان من الميكرويف

يتجاهل البعض خروج دخان من الميكرويف، مما يؤدي إلى حدوث مشكلة كبرى، لأنه يشير إلى وجود مشكلة في الأسلاك أو الكهرباء، لذا يجب عليك إيقاف تشغيله على الفور.

عدم إغلاق الباب جيدًا

من الأخطاء التي تؤدي إلى حدوث كارثة، هي عدم إغلاق باب الميكرويف جيدًا، لذلك يجب التأكد من أنه محكم الغلق قبل تشغيله.