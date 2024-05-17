أسهل وأسرع طريقة لتحضير البودينج في المنزل زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البودينج هو نوع من الحلويات الكريمية واللذيذة التي يمكن تحضيرها بعدة طرق، لكن هناك طريقة بسيطة لتحضير بودينج الفانيليا، والشكولاتة اللذيذة، بأسهل وأسرع الخطوات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، لتحضيره في المنزل بدون تكلفة.

طريقة عمل البودينج

المكونات:

2 كوب حليب

1/4 كوب سكر

3 ملاعق طعام نشا

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

رشة من الملح

طريقة عمل البودينج

في وعاء متوسط الحجم، امزج الحليب والسكر والنشا والملح بواسطة المضرب اليدوي حتى يمتزجوا جيدًا.

في وعاء آخر، اخفق البيض قليلاً.

ضع الوعاء المحتوي على مزيج الحليب على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان ويصبح سميكًا.

بعد ذلك، قم بإضافة بيضة واحدة مخفوقة ببطء إلى مزيج الحليب المغلي مع التحريك السريع حتى تمتزج البيضة جيدًا دون تكتل.

أضف البيضة الثانية واستمر في التحريك حتى تمتزج تمامًا.

أزل الوعاء عن النار وأضف مستخلص الفانيليا، وقم بالتحريك حتى يمتزج.

اسكب البودينج في أكواب التقديم الفردية أو في وعاء كبير، ثم ضعه في الثلاجة لمدة تتراوح بين 2-4 ساعات حتى يبرد ويتماسك.

قبل التقديم، يمكنك تزيين البودينج بشرائح الفاكهة أو بالكريمة الخفق أو بالشوكولاتة المبشورة حسب الرغبة.

وبهذا تحصل على بودينج الفانيليا اللذيذ والكريمي الذي يمكن تقديمه كحلوى شهية للعائلة والضيوف.

بودينج الشوكولاتة

إليك طريقة بسيطة لتحضير بودينج الشوكولاتة اللذيذ:

المكونات:

2 كوب حليب

1/4 كوب سكر

3 ملاعق طعام نشا

2 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة

1/4 كوب شوكولاتة سوداء مفرومة

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

رشة من الملح

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة:

في وعاء متوسط الحجم، امزج الحليب والسكر والنشا والكاكاو بودرة والملح بواسطة المضرب اليدوي حتى يمتزجوا جيدًا.

ضع الوعاء على نار متوسطة وقم بالتحريك المستمر حتى يبدأ المزيج في الغليان ويصبح سميكًا.

بعد ذلك، قم بإضافة الشوكولاتة المفرومة إلى المزيج المغلي واستمر في التحريك حتى تذوب تمامًا.

في وعاء آخر، اخفق البيض قليلاً.

أضف البيض المخفوق ببطء إلى مزيج الحليب والشوكولاتة المغلي مع التحريك السريع حتى يمتزج البيضة جيدًا دون تكتل.

أزل الوعاء عن النار وأضف مستخلص الفانيليا، وقم بالتحريك حتى يمتزج.

اسكب البودينج في أكواب التقديم الفردية أو في وعاء كبير، ثم ضعه في الثلاجة لمدة تتراوح بين 2-4 ساعات حتى يبرد ويتماسك.

قبل التقديم، يمكنك تزيين البودينج ببعض شرائح الفواكه أو ببعض شرائح اللوز المحمصة حسب الرغبة.

وبهذا تحصل على بودينج الشوكولاتة الغني واللذيذ الذي سيسرّ جميع محبي الشوكولاتة في العائلة والأصدقاء.