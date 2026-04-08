شكرا لقرائتكم خبر تدشين النسخة الأولى من «هاكاثون السكري» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت النسخة الأولى من «هاكاثون السكري»، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد بالباحة - أحد مكونات تجمع الباحة الصحي -، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور علي آل منصور، ومدير عام فرع وزارة الصحة بالباحة نايف المطرفي، إلى جانب نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت النسخة الأولى من «هاكاثون السكري»، ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث للغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد بالباحة - أحد مكونات تجمع الباحة الصحي -، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور علي آل منصور، ومدير عام فرع وزارة الصحة بالباحة نايف المطرفي، إلى جانب نخبة من الأطباء والباحثين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها. ويأتي إطلاق «هاكاثون السكري» في خطوة تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتطوير حلول تقنية وعلمية تسهم في تحسين جودة حياة مرضى داء السكري، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين النسخة الأولى من «هاكاثون السكري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.