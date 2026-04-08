مزارع الورد الطائفي تشهد وفرة في المحصول الموسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مزارع الورد الطائفي خلال موسم الحصاد الحالي وفرة ملحوظة في الإنتاج، في ظل الظروف المناخية الملائمة التي أسهمت في تحسين جودة المحصول وزيادة كمياته، حيث تحتضن المحافظة أكثر من 910 مزارع، تضم نحو 1.14 مليون شجيرة ورد، تنتج نحو 550 مليون وردة سنويا خلال موسم يمتد لنحو 45 يوما، ما يعزز من مكانة الطائف بوصفها أحد أبرز مراكز إنتاج الورد العطري في المملكة.

وتنتشر مزارع الورد في مرتفعات الهدا والشفا بين سفوح جبال السروات، في بيئة طبيعية تتميز باعتدال درجات الحرارة ووفرة المياه، وتحتضن أودية خصبة مثل وادي البني ووادي الأعمق وادي محرم ووادي قاوة وخماس وبلاد طويرق ووادي ذي غزال، التي تشكل بيئة مثالية لنمو الورد الطائفي، حيث تمتد المدرجات الزراعية على المنحدرات الجبلية في مشهد طبيعي يعكس تناغم الإنسان مع الطبيعة عبر ممارسات زراعية متوارثة.

وأوضح المزارع خلف جابر الطويرقي، أن اعتدال الأجواء وتوافر مصادر الري أسهما في زيادة كثافة الأزهار وجودتها هذا الموسم، ما انعكس على عمليات القطف والإنتاج، مشيرا إلى أن المزارعين يبدأون أعمال القطف في ساعات الفجر الأولى للحفاظ على الزيوت العطرية، قبل نقل الورد مباشرة إلى معامل التقطير.

وبيّن أن المزارع تنتج يوميا آلاف الورود خلال فترة الذروة، حيث تُستخدم نحو 12 ألف وردة لإنتاج تولة واحدة من زيت الورد، الذي يُعد من أثمن الزيوت العطرية عالميا، فيما تتوزع معامل التقطير التقليدية في القرى الجبلية المجاورة للمزارع، محافظة على الأساليب التراثية في الاستخلاص.

من جانبه، أكد المرشد السياحي عبدالله الزهراني، أن وفرة إنتاج الورد أسهمت في تنشيط الحركة السياحية في الطائف، حيث تستقطب مزارع الورد في الهدا والشفا أعدادا متزايدة من الزوار خلال موسم الحصاد، للاطلاع على مراحل القطف والتقطير، والتعرّف على هذه الحرفة التقليدية التي تمثل جزءا من الهوية الزراعية للمحافظة.

وأشار إلى أن الورد الطائفي يشكل رافدا اقتصاديا مهما من خلال الصناعات المرتبطة به، مثل العطور ومستحضرات التجميل وماء الورد والعروس، إضافة إلى استخداماته في الصناعات الغذائية والمشروبات التقليدية، مؤكدا أن الطلب على منتجات الورد يشهد ارتفاعا خلال الموسم، بما يعزز من مكانة الطائف وجهة سياحية ترفيهية.