«الإحصاء» تنظم جلسة حوارية حول دور البيانات الإحصائية في دعم القطاع الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للإحصاء أمس، جلسة حوارية بعنوان: «نبض الأرقام.. البيانات الإحصائية في خدمة الصحة»، وذلك ضمن سلسلة فعاليات «الطريق إلى الرياض»، التي تأتي في إطار استعدادات المملكة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 في مدينة الرياض خلال نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تعزيز دور البيانات الإحصائية في دعم المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تحسين جودة المؤشرات الإحصائية الصحية وموثوقيتها، وتطوير ممارسات حوكمة البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الصحي، وتحسين الاستجابة للتحديات الصحية.

وتناولت الجلسة التي يشارك فيها عدد من القيادات والخبراء، محاور رئيسة تشمل: دور التقنيات المتقدمة في تشكيل مستقبل الصحة، وتعزيز قياس المؤشرات الصحية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الوصول إلى البيانات الصحية وحوكمتها.