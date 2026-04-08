أساس مكين السعودية توقع اتفاقية تطوير وتنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع عقاري بقيمة 268 مليون ريال

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع بقاء المستثمرين في حالة حذر قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,638.30 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4,664 دولاراً للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في منصة التداول المالي Tastylive، إن الجميع في وضع ترقب لمعرفة نتيجة التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس خلال الأيام الماضية.

وجاء هذا التراجع في وقت تبادلت فيه إيران وإسرائيل الهجمات، بينما رفضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز أو قبول اتفاق لوقف إطلاق النار عشية المهلة التي حددها ترامب، والتي طالب فيها إيران بالاستجابة لمطالبه أو مواجهة عواقب قاسية.

في الوقت نفسه، واصلت أسعار النفط ارتفاعها لتبقى فوق مستوى 110 دولارات للبرميل مع تصاعد لهجة ترامب تجاه إيران. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم. ورغم أن الذهب عادة ما يستفيد من ارتفاع التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

من جهتها، اعتبرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي أن التضخم يمثل مشكلة أكبر من سوق العمل، وهو ما يعزز دعمهما للإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وترى الأسواق على نطاق واسع أنه لا توجد فرصة تقريباً لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وينتظر المستثمرون حالياً صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس يوم الأربعاء، إلى جانب مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير ومؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس، والمقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال سبيفاك إنه خلال العام الماضي تحرك الذهب وفق رواية مضاربة خاصة به، ومن المرجح أن يتكرر هذا الاتجاه هذا العام بعد انحسار موجة المخاطر الحالية، مضيفاً أنه بحلول نهاية العام قد تقترب الأسعار من مستوى يتراوح بين 5,500 و6,000 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.8% إلى 72.19 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 1,959.82 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1,475.93 دولاراً للأوقية.