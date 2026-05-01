رومانسية ممنوعة داخل المكتب.. مفاجآت جريئة في فيلم جنيفر لوبيز الجديد

دبي - فريق التحرير: تصل الكوميديا الرومانسية المنتظرة هذا الصيف إلى منصة نتفليكس في شهر يونيو المقبل، حيث تشارك الفنانة والممثلة جنيفر لوبيز البطولة أمام نجم مسلسلََي”Ted Lasso” و”Shrinking” المفضل بريت غولدستاين.

فيلم “Office Romance” من إخراج أول باركر، ومن تأليف غولدستاين وجو كيلي، ويضم أيضًا نخبة من النجوم بينهم بيتّي غيلبين، آيمي سيداريس، توني هيل، برادلي ويتفورد، وإدوارد جيمس أولموس. وقد تم إصدار الإعلان الترويجي الجديد للفيلم.

تتولى جنيفر لوبيز وبريت غولدستاين قيادة قصة رومانسية كوميدية جريئة تدور حول علاقة حب سرّية في مكان العمل، وما يواجهه شخصان مهووسان بالعمل من مشاكل عندما يبدأان بالاستماع إلى مشاعرهما بدلًا من عقولهم. ويُظهر الإعلان غولدستاين في دور المحامي دانيال، الذي يتم تعيينه للعمل لدى جاكي كروز، المديرة التنفيذية الصارمة لشركة طيران، لتبدأ شرارة العلاقة بينهما، بينما يحاولان إخفاءها عن زملائهما.

الفيلم من إنتاج آرون رايدر، أندرو سويت، جنيفر لوبيز، إيلين غولدسميث-توماس، بيني ميدينا، بريت غولدستاين وجو كيلي، فيما يتولى الإنتاج التنفيذي كل من باميلا ثور وكورتني باكستر.

وبالتزامن مع الإعلان، تم الكشف عن بوستر رسمي يُظهر البطلين في لحظة حميمية داخل مصعد.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم “Office Romance” على نتفليكس في الخامس من يونيو ٢٠٢٦.