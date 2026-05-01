سعيد الهاجري: شراكتنا مع أذربيجان تدعم التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اختتم معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، زيارة عمل إلى جمهورية أذربيجان، خلال يومي 28 و29 أبريل، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

والتقى معاليه، خلال الزيارة، فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، من بينهم معالي جيهون بيراموف، وزير الخارجية، ومعالي ميكاييل جباروف، وزير الاقتصاد، ومعالي تيمور موساييف، وزير الصحة، ومعالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة، وميهمان باغيشوف، نائب وزير الصناعات الدفاعية، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما ترأس معاليه، إلى جانب يالتشين رافييف، نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان، الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في باكو، حيث تم استعراض مسار التعاون الثنائي، وبحث سبل تطويره في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق نتائج مستدامة، ويخدم المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل، التقى معاليه بمعالي وزير الطاقة ومعالي وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وبحث فرص التعاون في مشاريع التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد المتنوع القائم على الابتكار والطاقة النظيفة.

وأشاد الجانب الأذربيجاني بالدور الفاعل للشركات الإماراتية في دعم قطاع الطاقة، وتعزيز الاستثمارات النوعية، بما يسهم في ترسيخ الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وفي اجتماع معاليه مع معالي وزير الصحة، أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات قائمة على التعاون، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز تبادل الخبرات، ودعم النظم الصحية. كما جرى بحث اتفاقيات الاعتراف المتبادل في تسجيل الأدوية، بما يسهّل تبادل المنتجات الدوائية بين البلدين دون الحاجة إلى إعادة إجراءات التسجيل.

ورحب معاليه بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري، مؤكداً أنها تمثل محطة مهمة لدعم التبادل التجاري، وتدفقات الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد وتحقيق السلام المستدام.

وعلى هامش الزيارة، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أزكون القابضة، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية، بما يدعم حركة التجارة والربط بين البلدين.

ورافق معاليه وفد رفيع المستوى، ضم ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية، وتنامي فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان.

وضم الوفد كلاً من: محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ممثلين من وزارة الاقتصاد ووزارة العدل ومجموعة موانئ أبوظبي و«الاتحاد للقطارات» و«سلال» و«مصدر» و«مبادلة» وXRG، وشركة دراجون أويل.