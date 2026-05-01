أبوظبي تواصل استقطاب المرضى الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب المرضى الدوليين عبر خدمات علاجية متقدمة وتخصصات طبية دقيقة، مدعومة بمنظومة صحية متطورة وكفاءات عالمية وتقنيات حديثة، وذلك بعد نجاح مدينة برجيل الطبية في علاج مريض بولندي يبلغ من العمر 52 عاماً، كان يعاني من سرطان الكبد، ووصل إلى أبوظبي خلال أبريل الحالي في أول زيارة له إلى دولة الإمارات، بحثاً عن رعاية طبية متقدمة تجمع بين الخبرة التخصصية والتقنيات العلاجية الحديثة.

وخضع المريض لسلسلة من الفحوص والتقييمات الطبية الدقيقة، قبل اعتماد خطة علاجية متكاملة صممت خصيصاً لحالته، تضمنت إجراء جراحة كبدية كبرى استغرقت أكثر من 6 ساعات وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، إلى جانب استخدام تقنية مضخة الشريان الكبدي «HAIP»، التي تعد من التقنيات العلاجية المتقدمة المستخدمة لإيصال العلاج الكيميائي مباشرة إلى الكبد في حالات محددة، بما يسهم في تعزيز فعالية العلاج، وتحقيق نتائج علاجية أكثر دقة.

وأكد الدكتور محمد عديلة، رئيس قسم جراحة الأورام في معهد برجيل للأورام، أن علاج سرطان الكبد يتطلب نهجاً علاجياً دقيقاً يراعي خصوصية كل حالة، مشيراً إلى الحرص على وضع المريض في صميم جميع القرارات العلاجية، عبر الدمج بين الخبرة السريرية والتخطيط الطبي المتخصص لاختيار أفضل الخيارات العلاجية، مع توفير الدعم الكامل للمريض طوال رحلته العلاجية.

وعكست هذه التجربة الطبية النوعية مستوى التطور الذي بلغته المنظومة الصحية في دولة الإمارات، وما تتمتع به من جاهزية عالية وقدرة على التعامل مع الحالات المعقدة وفق أحدث البروتوكولات والممارسات العالمية، الأمر الذي عزز مكانة الدولة كوجهة موثوقة ومفضلة للسياحة العلاجية على المستوى الدولي.

كما تجسد هذه الحالة الثقة الدولية المتنامية التي تحظى بها دولة الإمارات في القطاع الصحي، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وكفاءات طبية عالمية وبيئة آمنة ومستقرة، تشكل عنصر جذب رئيسياً للمرضى الباحثين عن رعاية صحية متخصصة وعالية الجودة من مختلف أنحاء العالم.