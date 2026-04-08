جامعة الملك سعود تدشن مؤتمرها للتنمية المستدامة 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور علي بن محمد مسملي، أعمال مؤتمر الجامعة للتنمية المستدامة 2026، الذي تنظمه الجامعة ممثلة في كليات علوم الأغذية والزراعة والهندسة والعلوم، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة»، وذلك في قاعة الدرعية بمقر الجامعة.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، رحب رئيس الجامعة بالحضور، مؤكدا أن المؤتمر يأتي تجسيدا لدور الجامعة الوطني والعلمي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، ومواكبة التوجهات الحديثة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للوطن والعالم.

وقال الدكتور مسملي: يسرني أن أرحب بكم في جامعة الملك سعود في افتتاح مؤتمرها للتنمية المستدامة، هذا اللقاء العلمي الذي يجسد التزام الجامعة بدورها الوطني والعلمي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، ومواكبة التوجهات الحديثة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لوطننا وللعالم.

وأضاف أن مفهوم التنمية المستدامة أصبح محورا رئيسا في مسارات التنمية الحديثة، لما يمثله من رؤية متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة، بما يضمن استدامة الموارد ورفاه الأجيال القادمة.

وأكد أن الجامعة تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال دعم البحث العلمي النوعي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية تجمع المختصين والباحثين وصناع القرار لتبادل الخبرات واستعراض المبادرات النوعية ومناقشة الحلول العملية المرتبطة بالطاقة والأمن الغذائي والمائي والبيئة والصحة العامة والابتكار والتحول التقني.

وبين الدكتور مسملي أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود بين مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس على المجتمع، مؤكدا أن دور الجامعة يمتد إلى إنتاج المعرفة وتوظيفها بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويدعم الاقتصاد المعرفي ويعزز الابتكار.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور محمد بن عبداللطيف النفيسة أن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي امتدادا لدور الجامعة الريادي في دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العملية.

وقال النفيسة: إن هذا المؤتمر يجسد التزام الجامعة بدعم المبادرات العلمية والبحثية التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسهم في معالجة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الابتكار والمعرفة.