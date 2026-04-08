مؤتمر التنمية المستدامة يبحث دور الاقتصاد الدائري في المملكة وتقنية النانو والابتكار في إدارة النفايات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أولى الجلسات العلمية بمؤتمر جامعة الملك سعود للتنمية المستدامة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة»، حيث ناقشت الجلسة الحوارية بعنوان «الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري»، دور البحث العلمي والتقنيات الحديثة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، إلى جانب استعراض أبرز الجهود الوطنية في تطوير قطاع إدارة النفايات والارتقاء به بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل معهد التصنيع المتقدم للبحث العلمي والتطوير بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن جمعة، مفهوم الاقتصاد الدائري في المملكة وأهميته في تحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد، من خلال الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، مؤكدا أن العالم اليوم يواجه تحديات مرتبطة بمحدودية الموارد؛ مما يستدعي تبني نماذج اقتصادية أكثر كفاءة، مبينا أن المؤشرات الاقتصادية في هذا المجال تعتمد على عنصرين رئيسيين، هما مستوى الأداء، والعوامل التمكينية، سواء كانت اقتصادية أو علمية أو تقنية، بالإضافة إلى وجود عدة طرق لمعالجة النفايات البلاستيكية.

من جانبه استعرض المسؤول عن معهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود الدكتور حمد البريثن، أبرز الأساسيات المرتبطة بتقنية النانو ودورها في دعم الاستدامة، مشيرا إلى جهود المعهد في توظيف إمكاناته البحثية والتقنية لخدمة الجوانب البيئية والاقتصادية والبشرية.

وأكد البرثين، أن من أهم ما يميز تقنية النانو هو القدرة على التعامل مع المواد في أبعاد متناهية الصغر، مما يزيد من كفاءتها نتيجة ارتفاع نسبة المساحة السطحية إلى الحجم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأداء في التطبيقات الصناعية.

بدورها أكدت مديرة البحث والابتكار بالمركز الوطني لإدارة النفايات (موان) عذى الفايز، أن مستهدفات موان تتركز على تنظيم قطاع إدارة النفايات بشكل عام مع التركيز على خفض إنتاج النفايات بنسبة 3%، ورفع نسبة إعادة التدوير إلى 97%، إلى جانب الوصول إلى معدل استبعاد للنفايات العامة عن المرادم بنسبة 90%، موضحة أن المركز يعمل على تحديد الفرص الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة وفق احتياجات كل منطقة، إضافة إلى تعزيز التكامل الصناعي، والتحول بالقطاع غير الرسمي إلى قطاع نظم يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

