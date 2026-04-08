الجامعة الإسلامية تنظم «ملتقى خبراء الصحة النفسية» لتعزيز جودة الحياة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس «ملتقى خبراء الصحة النفسية»، وذلك على هامش النسخة الـ14 من «مهرجان الثقافات والشعوب»، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، في قاعة المهرجان بمقر الجامعة.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة أثر الصحة النفسية في تحسين جودة الحياة، من خلال طرح عدد من المحاور العلمية التي تسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي النفسي ودوره في بناء مجتمع متوازن.

وتضمن الملتقى ورشة عمل متخصصة تتناول العلاقة بين الوعي الفكري والصحة النفسية للفرد والمجتمع، ودور تعزيز الوعي في الوقاية من الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على الاستقرار النفسي، بما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاجتماعي.

وناقش الملتقى الدور التربوي للصحة النفسية داخل المنظومة التعليمية، باستعراض آليات التربية الوقائية، وأبرز الممارسات التوعوية التي تسهم في تعزيز سلامة البيئة التعليمية، وتنمية مهارات التكيف النفسي لدى الطلبة، بما يدعم قدرتهم على مواجهة التحديات المختلفة.

واستعرض المشاركون في الملتقى عددا من الموضوعات التي تؤكد أهمية الصحة النفسية بوصفها ركيزة أساسية للارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة ودعم الصحة النفسية للمجتمع.