شكرا لقرائتكم خبر افتتاح معرض المخطوطات والكتب النادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، معرض المخطوطات والكتب النادرة بعنوان «رحلة في رحاب المخطوطات»، الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون المكتبات، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمخطوط العربي، في بهو مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة.

وتجوّل العامري في أركان المعرض، الذي اشتمل على محطات متنوعة تضم خطوط العلماء ونوادر المخطوطات ومخطوطات القرآن الكريم، إضافة إلى إهداءات نادرة من المخطوطات التي تلقتها الجامعة من عدد من الأمراء والعلماء. كما ضم المعرض فهارس وصفية، وعددا من الكتب التي أمر الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بطباعتها، إلى جانب عرض أجهزة ومعدات كانت تستخدم قديما في عرض المخطوطات وقراءتها.

وأشاد في ختام جولته بجهود الإدارة العامة لشؤون المكتبات في العناية بهذا التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا أن المعرض يمثل فرصة لطلاب وطالبات الجامعة للتعرّف على حضارات المملكة ومقوماتها العلمية والتاريخية عبر العصور.