تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 08-04-2026

انخفض سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما عرضه للضغط السلبي ليتراجع السعر بهدف جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من تلك المقاومة، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك تميل توقعاتنا إلى ارتفاع سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 0.1570$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 0.1700$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد