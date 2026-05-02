تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Signature وBuds 2 Plus بتصميم فاخر مزوّد بكريستالات Swarovski

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا مؤخرًا عن مجموعة واسعة من أجهزتها الجديدة، من بينها سلسلة Razr 70 وهواتف Moto G المختلفة، وفي الوقت نفسه وسّعت مجموعة Brilliant Collection بإضافات جديدة مميزة.

وجاء هذا التوسع بالتعاون مع Swarovski، حيث تضم المجموعة الآن هاتف Motorola Signature وسماعات Moto Buds 2 Plus بإصدار فاخر يحمل لمسات جمالية لافتة.

ومن حيث التصميم، تتوفر الأجهزة بلون بنفسجي داكن مستوحى من Pantone، مع استخدام كريستالات Swarovski التي تضيف طابعًا أنيقًا. كما يتميز هاتف Signature بظهر مزخرف يضم 20 قطعة من كريستال الأماثيست بتصميم ثلاثي الأبعاد يشبه القماش الحريري.

أما سماعات Moto Buds 2 Plus، فتأتي مزودة بعدد أكبر من الكريستالات، حيث تم توزيع 65 قطعة يدويًا على شعار موتورولا وذراع السماعات، ما يعزز من المظهر الفاخر.

وفي المقابل، لم تُجرِ الشركة أي تغييرات على المواصفات التقنية مقارنة بالإصدارات القياسية، حيث يقتصر الاختلاف على التصميم الخارجي فقط.

وأكدت موتورولا طرح هذه الإصدارات من مجموعة Brilliant Collection خلال الأسابيع المقبلة في عدد من الأسواق المختارة، تشمل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع توفرها بالفعل عبر المتاجر الرسمية في بعض الدول.

