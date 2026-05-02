قلق متصاعد على قلب زين مالك بعد إلغاء مفاجئ لحفلاته

دبي - فريق التحرير: ألغى الفنان زين مالك جميع حفلاته في الولايات المتحدة ضمن جولته الغنائية، وذلك بسبب مشكلات صحية يمرّ بها خلال الفترة الحالية.

وفي بيان نشره عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، أعلن مالك إلغاء كافة مواعيد حفلاته في أميركا ضمن جولة The KONNAKOL Tour، بعد أسابيع من كشفه عن دخوله المستشفى بسبب وعكة صحية لم يحدد تفاصيلها.

ووجّه زين رسالة مؤثرة إلى جمهوره قال فيها: “شكرًا جزيلًا لكم على كل الدعم والحب الذي منحتموني إياه، سواء مع إطلاق الألبوم أو الأهم، دعواتكم واهتمامكم بصحتي. لقد شعرت بذلك، وكان يعني لي الكثير”. وأضاف: “أنا الآن في المنزل أتعافى، وأشعر بتحسّن، وسأعود أقوى وأفضل من قبل”.

وأوضح أنه اضطر لإعادة النظر في جدول أعماله خلال الأشهر المقبلة، وتقليص عدد الحفلات ضمن الجولة، مؤكداً رغبته في لقاء أكبر عدد ممكن من جمهوره حول العالم قريباً.

كما شمل الإلغاء حفلاته المقررة في دبلن وبرمنغهام في المملكة المتحدة، فيما تم تأجيل انطلاق الجولة، التي كانت مقررة في ١٢ مايو بمدينة مانشستر، إلى ٢٣ من الشهر نفسه.

ويأتي ذلك بعد إلغاء زين مؤخرًا ظهوره في برنامج “فالون”، وسط تقارير تفيد بأنه يخضع لمتابعة طبية لدى طبيب مختص بأمراض القلب.