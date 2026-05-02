من يورّط كيفانش تاتليتوغ بأمور دينيّة؟… صورة مركبة ورسالة عن التوبة تكشفان الحقيقة الصادمة

دبي - فريق التحرير: أثار الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة ظهر فيها وهو يحمل مسبحة في يده ويرتدي ملابس ذات طابع ديني، مرفقة بعبارة منسوبة إليه جاء فيها: “وجدت راحتي في التوبة، لا أريد أن أضيع حياتي في أشياء سيأتي يوم وأتركها، أشعر أن الله دلني على الطريق الصحيح”.

لكن وبالعودة إلى حسابات كيفانش الرسمية والموثقة، لم ينشر الممثل التركي أي تصريح يتعلق بـالتوبة أو الاعتزال، ما يجعل كل ما يتم تداوله حتى اللحظة يدخل ضمن دائرة الشائعات التي لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي.

وفي المقابل، بدا أن واقع كيفانش بعيد تمامًا عن هذه الأقاويل، إذ قام جمهوره خلال اليومَين الماضيَين بتداول صورة جديدة جريئة له، ظهر فيها بإطلالة شبابية عصرية مختلفة، مع بروز الأوشام على يده، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على حضوره اللافت ووسامته المعتادة.

كما كان تاتليتوغ قد ظهر قبل أيام قليلة في مناسبة عائلية مميزة، حيث احتفل بعيد ميلاد ابنه بحضور زوجته باشاك ديزر، وسط أجواء مرحة ودافئة طغت عليها السعادة واللحظات العائلية الجميلة.

وبينما تستمر مواقع التواصل في تداول أخبار غير مؤكدة، يواصل كيفانش تاتليتوغ الظهور بإطلالات لافتة وحضور عائلي مميز، تاركًا جمهوره في حالة ترقّب لأي عمل فني جديد في الفترة المقبلة.