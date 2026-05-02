انت الان تتابع خبر الاتحاد العام للصحفيين العرب يهنىء الزيدي بمناسبة تكليفه بمنصب رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الاتحاد مؤيد اللامي في بيان ورد لـ الخليج 365، "يطيب لنا بالاصالة عن انفسنا وبالنيابة عن الامانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب ان نتقدم الى دولتكم باصدق التهاني والتبريكات واطيب التمنيات بمناسبة توليكم لمنصب رئاسة مجلس الوزراء وان هذا الاختيار هو شهادة استحقاق لجهدكم المستمر وتتويجا لجهودكم وتفانيكم".

واضاف "نحن على ثقة بقدرتكم على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار الدولة العراق الحبيبة وتعد هذه الخطوة بمثابة خطوة جديدة نحو مستقبل مشرق في كل المجالات السياسية والاقتصادية ، متمنين لدولتكم دوام التميز والتوفيق والنجاح فى القيام بالمهام الجديدة المسندة لسعادتكم".