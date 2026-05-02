حب مفاجئ يشعل السوشال ميديا، ميرت يازجي اوغلو وزينب ارتوكماج في أول ظهور رومانسي

دبي - فريق التحرير: أشعل الثنائي التركي ميرت يازجي أوغلو وزينب أرتوكماج مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما معًا لأول مرة بصورة وُصفت بـ“الرومانسية”، حيث لاقت تفاعلاً واسعًا من الجمهور الذي أبدى إعجابه بالكيمياء الواضحة بينهما، متمنياً أن تتكلل قصة حبهما بنهاية سعيدة.

وجاء هذا اللقاء اللافت بعد ساعات قليلة من إعلان انتهاء دور ميرت في مسلسل “المؤسس أورهان” ما زاد من زخم الاهتمام الإعلامي حوله.

وفي أول تعليق له بعد نهاية رحلته في العمل، تحدّث ميرت الخليج 365 عن خروجه المبكر، قائلاً إن الأمر يعود إلى “قسمة ونصيب”، مشيراً إلى أن لكل عمل معاييره الخاصة. كما عبّر عن فخره بالتجربة، واصفاً إياها بالفريدة، خاصةً تعاونه مع المنتج محمد بوزداغ وفريق العمل.

ولفت إلى أنه اكتسب مهارات جديدة خلال التصوير، أبرزها احتراف ركوب الخيل، مؤكداً أن الصداقات التي نشأت خلف الكواليس تبقى أهم مكاسبه.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المسلسل سيُعرض حتى الحلقة ٢٦ قبل أن يودّع الشاشة، وسط تساؤلات حول إمكانية تقديم جزء ثانٍ، في وقت تستعد فيه شركة الإنتاج لإطلاق عمل جديد في الموسم المقبل.

وبين النجاح المهني والتحولات الشخصية، يبدو أن اسم ميرت يازجي أوغلو سيبقى في دائرة الضوء، سواء من خلال أعماله الفنية أو حياته الخاصة التي باتت محط اهتمام الجمهور.