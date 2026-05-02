بسبب خيانة حفصة نور…كوبيلاي آكا يطرد صديقه بشكل صادم

دبي - فريق التحرير: بعد تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط اسم الممثل التركي صلاح الدين باشالي بالممثلة حفصة نور سانجاك (الحبيبة السابقة للممثل كوبيلاي آكا)، تصاعدت حالة من الجدل بين الجمهور التركي والعربي.

وفي تطور لافت، لاحظ المتابعون أن كوبيلاي آكا قام بإلغاء متابعة صديقه صلاح الدين باشالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرها البعض ردّ فعل مباشر على هذه الأنباء المتداولة، حيث قابل الأخير الموقف بالمثل وقام هو الآخر بإلغاء المتابعة.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف الثلاثة حتى الآن، يبقى ما يتم تداوله في إطار الشائعات، في انتظار توضيح أو نفي رسمي من النجوم المعنيين، خاصة أن العلاقات بين أبطال الوسط الفني التركي غالبًا ما تكون محط اهتمام واسع من الجمهور والإعلام.

نذكر أنه تم الاعلان مؤخرًا عن مشاركة كوبيلاي آكا في بطولة مسلسل جديد بعنوان “قصر مرجان”، الذي تستعد قناة ATV لإطلاقه ضمن موسمها الدرامي الجديد، من إنتاج شركة Faro. ويُعد هذا العمل خطوة جديدة في مسيرة أكا، إذ يتصدر بطولته إلى جانب النجم القدير محمد أوزغور، في ثنائية من المتوقع أن تقدم مواجهة درامية قوية تجمع بين جيل الشباب والخبرة، ما يرفع من حماس الجمهور لمتابعة هذا المشروع المنتظر.