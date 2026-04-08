تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 08-04-2026

قفز سعر سهم أريستا نيتورك Arista Networks (ANET) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 121.00$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب القوية، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فطيلة استقرار سعر السهم أعلى الدعم 121.00$ فإن توقعاتنا له تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 151.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي