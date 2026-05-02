إبنة كيم كردشيان وكانييه ويست تبدأ مسيرتها الفنية بألبوم صادم بعمر ١٢ عامًا

دبي - فريق التحرير: في خطوة تؤكد بزوغ نجم جديد في عالم الموسيقى، أطلقت نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، ألبومها الأول بعنوان “N0rth4evr” يوم الجمعة الموافق الأول من مايو.

ويتضمن الألبوم ست أغانٍ تعكس موهبة نورث البالغة من العمر اثني عشر عامًا، ليس فقط كمغنية، بل كمنتجة موسيقية أيضًا.

وتلقت نورث دعمًا كبيرًا من عائلة كردشيان-جينر الشهيرة، حيث تسابق أفراد العائلة لنشر مقاطع وصور عبر حساباتهم على إنستغرام وهم يستمعون إلى أغاني الألبوم. وكان من أبرز الداعمين خالها روب كردشيان وخالتها كلوي كردشيان وجدتها كريس جينر، الذين عبّروا عن فخرهم بعمل نورث من خلال تعليقات ورموز تعبيرية داعمة.

وفي لفتة مميزة، كشفت نورث عبر خاصية القصص على إنستغرام عن مفاجأة والدتها كيم كردشيان، التي زيّنت المنزل ببالونات ضخمة تحمل اسم الألبوم. كما ظهرت نورث في مقطع فيديو تستعرض فيه التجهيزات على أنغام أغنيتها.

ولم تكتفِ نورث بالأداء الغنائي في ألبومها الجديد، بل قامت بإنتاج جميع مقطوعاته الست بنفسها، وهو ما يُعد استكمالًا لمشاركاتها الفنية الأخيرة مع فنانين بارزين مثل FKA Twigs وLil Novi.

وفي أغنيتها “Piercing on My Hand”، ترد نورث على الانتقادات الجماهيرية المتعلقة بإطلالاتها، حيث تقول في كلماتها: “ثقب في يدي والأخرى تمسك برزم الأموال.. أنتم غاضبون لأنني أصبحت واسعة الشهرة”. كما تضمن المشروع تعاونات سابقة مع والدها كانييه ويست، ما أضفى طابعًا خاصًا على الأسلوب الغنائي.

ويأتي إطلاق الألبوم بعد ظهور مميز لنورث على خشبة مسرح صوفاي في لوس أنجلوس برفقة والدها، حيث خطفت الأنظار بشعرها الأزرق ونظاراتها السوداء الضخمة أثناء أدائها أغنية “Talking”.

وتستعد نورث الآن لمحطة تُعد الأكبر في مسيرتها الفنية القصيرة، إذ من المقرر أن تشارك في مهرجان Lyrical Lemonade’s Summer Smash في شيكاغو خلال شهر يونيو المقبل، لتقف على المسرح نفسه إلى جانب نجوم كبار في عالم الراب مثل Playboi Carti وLil Uzi Vert وChief Keef.

وبهذا الإطلاق، تثبت نورث ويست أنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء إمبراطوريتها الفنية الخاصة، متجاوزةً عباءة شهرة والديها لتصنع هويتها المستقلة في عالم الهيب هوب.