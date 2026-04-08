تكنولوجيا: موتورولا تكشف عن Moto G Stylus 2026 وMoto Pad 2026 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا رسميًا عن هاتفي Moto G Stylus (2026) وMoto Pad (2026)، حيث يركز الأول على تجربة القلم الذكي، بينما يقدم الثاني خيارًا لوحيًا بمواصفات متوسطة.

يأتي Moto G Stylus (2026) مزودًا بقلم يدعم استشعار الضغط وزاوية الميل في التطبيقات المتوافقة، ما يتيح خطوطًا أدق وتظليلًا أوسع وتجربة أقرب للكتابة على الورق.

ويستمر القلم حتى 100 ساعة في وضع الاستعداد، ونحو أربع ساعات من الاستخدام الفعلي، كما يُعاد شحنه بالكامل خلال 15 دقيقة. ويحصل الهاتف على مقاومة IP68 وIP69 ضد الماء والغبار، إلى جانب متانة معتمدة بمعايير عسكرية من SGS.

ويضم الهاتف شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 5000 نتس.

وفي الخلف، يعتمد على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony Lytia 700C مع تثبيت بصري، إضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 13 ميجابكسل تدعم Macro Vision، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل. وتدعم جميع الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 4K.

ويعمل الجهاز ببطارية سعة 5200 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 68 واط ولاسلكيًا بقدرة 15 واط، مع وعد بالحفاظ على أكثر من 80٪ من السعة بعد 1600 دورة شحن. ويعمل الهاتف بنظام Android 16.

أما Moto Pad (2026)، فيأتي بشاشة قياس 11 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 90 هرتز، مع أربعة مكبرات صوت تدعم Dolby Atmos.

كما انه يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويدعم اتصال 5G، ويضم بطارية سعة 7040 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 20 واط.

ومن المقرر طرح Moto G Stylus (2026) في 16 أبريل بسعر 499.99 دولار، بينما يصل Moto Pad (2026) في 30 أبريل بسعر 249.99 دولار.

