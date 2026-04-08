الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في 13 يومًا أمام نظيره الأمريكي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسهم شركة دلتا إير لاينز بقوة في تعاملات صباح الأربعاء، مدفوعة بنتائج أرباح جاءت أفضل من المتوقع وبحالة تفاؤل في الأسواق بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة و**إيران**، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط.

وارتفع السهم بأكثر من 11% بعد افتتاح السوق، ما يضعه على المسار لتحقيق واحدة من أقوى مكاسبه اليومية خلال أكثر من عام.

وجاء هذا الارتفاع في وقت أدى فيه انخفاض أسعار النفط الخام إلى تخفيف المخاوف بشأن تكاليف الوقود — أحد أكبر بنود الإنفاق لشركات الطيران — بينما يواصل الطلب القوي على السفر دعم نمو الإيرادات.

نتائج قوية تعوض مخاوف تكاليف الوقود

أعلنت دلتا تسجيل أرباح معدلة في الربع الأول بلغت 64 سنتًا للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 58 سنتًا وفق بيانات فاكت سيت.

كما جاءت الإيرادات أعلى من التوقعات أيضًا، إذ ارتفعت بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دولار.

ورغم بيئة الوقود الصعبة، أشارت شركة الطيران إلى ثقتها في قدرتها على الحفاظ على الربحية.

وتتوقع الشركة تحقيق ربح قبل الضرائب يبلغ مليار دولار خلال الربع الحالي، حتى مع توقع ارتفاع تكاليف الوقود بأكثر من 2 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إد باستيان: “الطلب لا يزال قويًا، ونحن نتخذ إجراءات لحماية هوامش الربح والتدفقات النقدية. ويشمل ذلك خفضًا ملموسًا في نمو الطاقة الاستيعابية، مع ميل نحو التخفيض إلى أن تتحسن بيئة الوقود، والتحرك سريعًا لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود.”

وتتوقع دلتا في الربع الثاني نمو الإيرادات بنسبة في النطاق المنخفض من خانة العشرات. لكن توقعاتها لأرباح السهم التي تتراوح بين 1 دولار و1.50 دولار جاءت أقل من تقديرات وول ستريت البالغة 1.56 دولار.

وقف إطلاق النار وتراجع النفط يدعمان قطاع الطيران

تزامن إعلان نتائج دلتا مع هبوط حاد في أسعار النفط، حيث تراجعت العقود الآجلة للخام بنحو 16.5% بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

ويُنظر إلى انخفاض تكاليف الوقود على نطاق واسع باعتباره عامل دعم قصير الأجل لقطاع الطيران.

وأوضحت دلتا أن توقعاتها السابقة — الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر — استندت إلى افتراضات أسعار الوقود حتى 2 أبريل، وبالتالي فهي لا تعكس بعد الفوائد المحتملة من انخفاض أسعار وقود الطائرات إذا استمر وقف إطلاق النار.

وشهد قطاع الطيران بأكمله ارتفاعًا بالتوازي مع هذا التطور؛ إذ صعدت أسهم يونايتد إيرلاينز بنحو 12%، بينما ارتفعت أسهم أمريكان إيرلاينز بنحو 9.8%، وقفزت أسهم ساوث ويست إيرلاينز بنسبة 11%.

كما ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة US Global Jets ETF بنسبة 9.2%.

وحتى قبل هذه المكاسب الأخيرة، كان أداء دلتا أفضل من منافسيها، إذ ظل السهم شبه مستقر خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة، في حين تراجع صندوق قطاع الطيران الأوسع نطاقًا.

ميزة المصفاة وقوة التسعير

من أبرز نقاط القوة لدى دلتا امتلاكها مصفاة نفط خاصة بها، وهو ما ساعد على خفض تكاليف الوقود بأكثر من 2% لكل جالون خلال الربع الأول.

وتتوقع الشركة أن يوفر هذا الأصل فائدة مالية بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، تحركت دلتا بسرعة لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود عبر إجراءات تسعير جديدة.

فقد قال المدير التجاري للشركة جو إسبوزيتو سابقًا إن رسوم الوقود الإضافية على الرحلات الدولية قد تم تطبيقها بالفعل، كما ارتفعت أسعار التذاكر الأساسية للرحلات الداخلية.

كما رفعت الشركة رسوم الأمتعة المسجلة، في خطوة مشابهة لما قام به المنافسون.

وقال باستيان: “رغم أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود يؤثر حاليًا على الأرباح، فإنني واثق من أن هذه البيئة ستعزز في نهاية المطاف ريادة دلتا وتسهم في تسريع قوة أرباحها على المدى الطويل.”

ورغم أن تكاليف الوقود لا تزال تمثل عامل عدم يقين رئيسيًا، فإن نتائج دلتا تشير إلى أن الطلب القوي والمرونة التشغيلية قد يساعدان في تخفيف تأثير هذه التكاليف.

ومع ذلك، فإن استمرار الاتجاهات الحالية سيعتمد بدرجة كبيرة على استمرار وقف إطلاق النار واستقرار أسواق الطاقة.