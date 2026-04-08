أرباح المتحدة الدولية القابضة السعودية ترتفع إلى 64.34 مليون ريال في الربع الأول بدعم محفظة التمويل

سجلت الشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل) ارتفاعا نسبته 11.3% بصافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بدعم عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الربح إلى 64.34 مليون ريال، للربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 57.81 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي، والذي جاء مدفوعًا بنمو محفظة التمويل، وذلك نتيجة الارتفاع في الطلب على جميع منتجات التمويل المقدمة من الشركة.

وعلى أساس ربع سنوي، هبطت أرباح الشركة بنسبة 13.61%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 74.48 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2026، ارتفاع الربح التشغيلي إلى 71.52 مليون ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 64.69 مليون ريال للربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 10.56%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الإيرادات بنسبة 17.5% بالربع الأول من العام الحالي، إلى 205.22 مليون ريال، مقابل 174.65 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.