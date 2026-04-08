سعر الفضة يتخطى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 08-04-2026

مدد سعر الذهب (GOLD) من مكاسبه بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري عند 4,800$، والذي كان يمثل هدفاً محتملاً في تحليلات سابقة، وجاء هذا الصعود مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكي يعزز من ثبات الحركة الإيجابية.

كما يتزامن هذا الأداء مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس قوة الزخم الشرائي وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ويعزز من فرص استمرار الضغط على مستوى المقاومة الحالي لاختراقه خلال الفترة المقبلة.