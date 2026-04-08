سعر اليورو مقابل الدولار يخترق الاتجاه الهابط ويدعم فرص الصعود – توقعات اليوم – 08-04-2026

قفز سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تمركزه أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي لا يزال يشكل دعماً ديناميكياً فعالاً يدفع السعر لمواصلة الارتفاع، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في دلالة واضحة على تنامي الزخم الشرائي وتحسن فرص الصعود على المدى القصير.

لينجح السعر بتلك المكاسب في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وهو ما يعد إشارة فنية قوية تعكس تغيراً إيجابياً في الاتجاه، وتدعم احتمالات استمرار التحرك ضمن مسار تصحيحي صاعد خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استقرار السعر أعلى مستويات الدعم الحالية.