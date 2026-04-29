تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-29 05:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر الغاز مستقرا حتى هذه اللحظة قرب مستوى الدعم المتمثل بمستوى 2.620$ محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي المقترح سابقا, نكرر التذكير بأن السيناريو الهابط سيبقى قائم بثبات التداولات المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 3.185$ لنبقى بانتظار تحقيقه لكسر الدعم الحالي ليفتح ذلك باب وصوله للمحطات السلبية الإضافية والتي تتمركز حاليا بمستوى 2.390$ و2.250$ على التوالي.
أما استعادة السعر للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيله لموجات صاعدة قوية ليحاول من خلالها الثبات فوق مستوى 3.500$ ليمكنه ذلك من البدء باستهداف العديد من المحطات الإيجابية باندفاعه أولا نحو 3.900$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.400$ و 2.850$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الشرط