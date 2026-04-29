تحديث توقع سعر الذهب اليوم 29-04-2026

فعّل سعر الزوج المسار التصحيحي الهابط بعد تسجيله لمستوى 204.35 ليبدأ بجني بعض من أرباحه بتسلله مؤخرا نحو 201.65 مواجها بذلك لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والذي يشكل بدوره لدعم مهم أمام التداولات الحالية.

نلاحظ بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ليزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة باستقراره حاليا قرب مستوى 202.25, وباستمرار الضغوط الإيجابية قد ينجح باستئنافه للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 202.70 ومن ثم ليحاول اختراق العائق المستقر عند 203.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.900 و 202.70

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع