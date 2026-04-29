شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الذهب اليوم 29-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-29 05:09AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
فعّل سعر الزوج المسار التصحيحي الهابط بعد تسجيله لمستوى 204.35 ليبدأ بجني بعض من أرباحه بتسلله مؤخرا نحو 201.65 مواجها بذلك لمستوى 100% فيبوناتشي الامتدادي والذي يشكل بدوره لدعم مهم أمام التداولات الحالية.
نلاحظ بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ليزيد من فرص تجديد السعر للمحاولات الصاعدة باستقراره حاليا قرب مستوى 202.25, وباستمرار الضغوط الإيجابية قد ينجح باستئنافه للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو 202.70 ومن ثم ليحاول اختراق العائق المستقر عند 203.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.900 و 202.70
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع