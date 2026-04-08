تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 08-04-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) حركة شديدة التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المهم 71,500$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، ولكن في المقابل نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من تقدم السعر بشكل حر في الفترة القريبة المقبلة، نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.