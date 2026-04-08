الكويت: تعرّض منشآت حيوية لاعتداءات إيرانية آثمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، تعرّض عدد من المنشآت الحيوية لسلسلة مكثفة من الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستخدام طائرات مسيّرة معادية.

وقالت الوزارة، على منصة "إكس"، إنه "منذ فجر اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، تعرّضت عدد من المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لسلسلة مكثفة من الاستهدافات والاعتداءات الإيرانية الآثمة، باستخدام طائرات مسيّرة معادية".

وأضافت: "استهدفت هذه الاعتداءات عدداً من المواقع، شملت مرافق نفطية وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود، إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المواقع، بالتنسيق مع الجهات المعنية".