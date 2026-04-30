تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 30-04-2026

صعد سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي يعزز من فرص تمديد مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة ويأتي هذا مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 54.45$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.30$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد