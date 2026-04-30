تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 30-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-30 12:44PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر سهم شركة بايدو BAIDU, INC (BIDU) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ما ينذر بتعميق تلك الخسائر في الفترة القادمة على المدى القريب، خاصة في حالة تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي من شأنه مضاعفة الضغوط السلبية المحيطة به.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 130.35$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 107.50$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط