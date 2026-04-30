شاهد بالفيديو.. النور قبة يطمئن المواطنين بالخارج: (العاصمة عادت أفضل من ما كانت رغم الحرب وما قام به “الشفشافة” ولو شفتها ما تقول دي الخرطوم)

طمأن القائد المنشق, من مليشيا الدعم السريع, والمنضم حديثاً للقوات المسلحة, النور قبة, المواطنين, السودانيين, بالخارج بعودة العاصمة أفضل من ما كانت عليه قبل الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “القبة”, في مؤتمر صحفي له كشف من خلاله أسرار انضمامه للقوات المسلحة.

وقال القائد, السابق بالمليشيا في حديثه: (العاصمة عادت أفضل من ما كانت رغم الحرب وما قام به “الشفشافة” ولو شفتها ما تقول دي الخرطوم).

