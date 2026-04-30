شاهد بالفيديو.. “البرهان” يرفض استلام هدية من أحد التجار بعد زيارة قام بها لمعرضه بأم درمان والحرس الشخصي يحبطه ويثير ضحكات الجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً بعد انتشاره بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من زيارة قام بها رئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش السوداني, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, لأحد المحلات التجارية, خلال جولة له بمدينة أم درمان.

صاحب المحل, فاجأ رئيس مجلس السيادة, بتقديم هدية له تقديراً منه لزيارة “البرهان”, لمعرضه, إلا أن قائد الجيش, رفض إستلام الهدية رغم إصرار التاجر.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تعرض صاحب المعرض لصدمة كبيرة عندما قام الحرس الشخصي للرئيس, باستلام الهدية بدلاً عنه.

