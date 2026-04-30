لماذا قد تواجه صناعة النفط الإيرانية “قنبلة زمنية جيولوجية”؟

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّضت إيران لضغوط شديدة نتيجة أسابيع من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، والعقوبات، والقيود، لكن قد تكون العوامل الجيولوجية هي ما سيدفعها في نهاية المطاف إلى تقديم تنازلات في المواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة.

ومع اقتراب الحصار البحري الأمريكي على إيران من نهاية أسبوعه الثالث، تشير بيانات الشحن ومراقبي القطاع إلى أن ناقلات النفط لم تتمكن من نقل الخام الإيراني عبر مضيق هرمز باتجاه الأسواق الآسيوية.

وهذا يعني أن سعة تخزين النفط في إيران تمتلئ بسرعة، وأن الوقت ينفد قبل أن تضطر طهران إلى وقف الإنتاج. ويرى محللون أن هذه تمثل مشكلة كبيرة لإيران في ظل محاولتها الصمود أمام الضغوط الأمريكية للدخول في مفاوضات سلام.

“تأثير جيولوجي”

قال ستيفن إينس، الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول للاستشارات في العملات والسلع، إن هذا الوضع “يخلق تأثيرًا جيولوجيًا أكثر من أي شيء آخر، يتعلق بكيفية استخراج النفط”.

وأضاف أنه بمجرد إغلاق الصمامات، “يميل النفط إلى الاستقرار في قاع المكمن، ويكون لزجًا وكثيفًا، ويتطلب الكثير من الطاقة لإعادته إلى السطح”.

وأشار إلى أن النتيجة قد تصل إلى “نهاية اللعبة” لهذا القطاع.

وأوضح: “إعادة بناء الضغط داخل المكامن واستئناف تدفق النفط قد تستغرق عامًا كاملًا… ويعتقد كثيرون أن الإنتاج قد يتوقف نهائيًا لأن تكلفة استئنافه ستكون مرتفعة للغاية”.

وذكر تقرير بحثي صادر عن بنك غولدمان ساكس في 23 أبريل أن “حصة الإنتاج ذات الضغط المنخفض في المكامن تُعد أعلى في إيران والعراق مقارنة ببقية دول الخليج”.

وأشار التقرير، الذي تناول قطاعات النفط في جميع دول الخليج العربي، إلى أن استعادة مستويات الإنتاج “قد تكون جزئية فقط بعد إغلاق طويل”.

من جانبه، قال مهدي مصليحي، مستشار المخاطر الإيراني المقيم في المملكة المتحدة، والذي عمل في قطاع النفط لعقد من الزمن، إن مدة توقف الاستخراج تعد عاملًا حاسمًا.

وأضاف: “إذا تم إيقاف الإنتاج لفترة قصيرة، بين أسبوع وأسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، يمكن إعادة تشغيل الآبار”.

وتابع: “لكن إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة — خاصة أن آبار جنوب إيران تحتوي غالبًا على نسب عالية من الكبريت — فقد تنشأ مشكلات خطيرة، وقد ينخفض ضغط المكامن”.

سباق مع الزمن؟

بالطبع، قد لا تضطر إيران إلى إيقاف الإنتاج، لكن بيانات صدرت هذا الأسبوع تشير إلى أن الوضع أصبح سباقًا مع الزمن.

ففي تقرير صادر في 27 أبريل، قالت شركة كبلر لتحليلات الشحن والسلع إنه “لم تغادر أي ناقلة مؤكدة منطقة الحصار الأمريكي” منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

وأضاف التقرير أن “عدة ناقلات مرت عبر مضيق هرمز لكنها فشلت في تجاوز الحصار الأمريكي، الذي يتمركز جنوبًا بين خليج عمان وبحر العرب”.

وهذا ما يفسر امتلاء مخزونات النفط الإيرانية، حيث قدّرت كبلر أن لدى إيران نحو 12 يومًا فقط من السعة التخزينية المتبقية.

وقال المحلل همايون فلكشاهي: “في السابق كان يمكن القول إن الوقت في صالح الجمهورية الإسلامية، لكن لم يعد بالإمكان قول ذلك الآن… قواعد اللعبة أصبحت أكثر توازنًا”.

وفي الوقت نفسه، يضيف الحصار الإيراني لمضيق هرمز — الذي يمنع صادرات النفط من دول خليجية أخرى — ضغوطًا إضافية، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وإحداث صدمات في الإمدادات العالمية، ليس فقط للنفط بل أيضًا للغاز وسلع حيوية أخرى.

ومع استمرار الوضع، تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وقال فلكشاهي: “نحن الآن أمام لعبة صمود لمعرفة أي طرف سيتراجع أولًا على المدى القصير… الأسعار بين 100 و110 دولارات، وحتى 120 دولارًا للبرميل، لا يزال الاقتصاد العالمي قادرًا على تحملها. لكن إذا تم إغلاق مضيق هرمز خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار أكثر”.

وفي 29 أبريل، ارتفع خام برنت بشكل حاد إلى 115 دولارًا للبرميل، بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لـ”حصار ممتد”.

وفي هذه الأثناء، تسعى إيران إلى إيجاد طرق أخرى لتخفيف ضغوط التخزين، من بينها نقل النفط بالقطارات إلى الصين، أكبر عملائها. لكن هذه الوسيلة ستكون أكثر تكلفة وأقل حجمًا من النقل عبر الناقلات، ما يحد من تأثيرها.

وقد تكون الخطوة التالية لإيران هي التصعيد.

فقد تمكنت دول أخرى في الخليج العربي من تخفيف ضغوط التخزين عبر استخدام مسارات بديلة، مثل خط الأنابيب السعودي شرق–غرب إلى البحر الأحمر، ما ساعد على استمرار تدفق النفط.

وقد تلجأ إيران إلى تحريك قواتها الحليفة من الحوثيين في اليمن لمهاجمة هذا المسار عبر استهداف الشحن في مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 10% من تجارة النفط البحرية عالميًا.

لكن هذا الخيار ينطوي على مخاطر لطهران، إذ عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، وأشارت إلى احتمال استئناف الأعمال القتالية.

واختتم إينس قائلًا: “التقدير السائد في الأسواق هو أنه سيتم التوصل إلى اتفاق ما خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة”.