تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن هاتف الألعاب Legion Y70 ببطارية عملاقة تدوم لعدة أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد لينوفو للعودة بقوة إلى سوق هواتف الألعاب بعد مرور سنوات طويلة نسبيا على إطلاقها لإصدار ليجيون واي 70 في عام 2022 والذي كان يعمل بمعالج سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول حيث حددت لينوفو يوم التاسع عشر من شهر مايو لعام 2026 موعدا رسميا لإطلاق الإصدار المحدث في الصين ورغم أن هذا القطاع الحيوي يشهد حاليا منافسة شرسة بوجود خيارات قوية من شركات عملاقة مثل آيكو وريد ماجيك وريدمي إلا أن لينوفو تروج بثقة كبيرة لهاتفها القادم وتؤكد أنه سيأتي محملا بميزات استثنائية بارزة تضعه في المقدمة ومؤخرا كشفت لينوفو عن بعض المواصفات الرئيسية مؤكدة أن الهاتف الجديد والمخصص للألعاب سيأتي مزودا ببطارية ضخمة جدا تركز بشكل أساسي على قوة التحمل بسعة تبلغ 8000 مللي أمبير.

وتدعي لينوفو أن هذه البطارية العملاقة قادرة على توفير عمر تشغيل يمتد ليومين كاملين رغم عدم توضيحها لما إذا كان هذا التقييم يعتمد على الاستخدام المكثف للألعاب أم الاستخدام العادي وبغض النظر عن ذلك فإن هذه السعة تتفوق بوضوح على تلك الموجودة في سلسلة ريد ماجيك 11 برو وحتى هاتف آيكو 15 ألترا الذي يضم بطارية بسعة 7400 مللي أمبير ويباع بحوالي 852 دولارا لنسخة 16 جيجابايت ومساحة 256 جيجابايت ومع ذلك فإن هاتف ريدمي كي 90 ماكس الذي صدر مؤخرا يتفوق قليلا ببطاريته البالغة 8550 مللي أمبير وتفتخر لينوفو في إعلاناتها بأن بطاريتها ستحتفظ بما لا يقل عن 80% من سعتها حتى بعد مرور سبع سنوات من الاستخدام وهي ادعاءات أصبحت شائعة.

وإلى جانب قوة البطارية شاركت الشركة تفاصيل إضافية تفيد بأن هاتف الألعاب القادم سيكون مزودا بهوائي ألعاب حصري ومبتكر يعمل وفقا لتصريحات لينوفو على تحسين أداء شبكات الواي فاي بنسبة تصل إلى 26,2% مقارنة بالهوائيات العادية مما يوفر تجربة ألعاب عبر الإنترنت أكثر استجابة وسلاسة وتتطلب هذه التقنيات المتقدمة بالتأكيد وجود ذاكرة عشوائية سريعة لضمان استقرار الأداء ومنع أي تباطؤ ورغم هذه المعلومات المشوقة لا تزال معظم التفاصيل الأخرى للهاتف غامضة حيث لم يتم الكشف رسميا حتى الآن عن نوع المعالج المستخدم أو سرعات الشحن المدعومة ولكن الجانب الإيجابي هو أن موعد الإطلاق الصيني المقرر في التاسع عشر من شهر مايو لعام 2026 بات قريبا جدا مما يعني أن الكشف الكامل عن كافة المواصفات أصبح قاب قوسين أو أدنى.