واشنطن تهنئ الزيدي وتناقش سبل تعزيز العلاقات مع بغداد

واشنطن تهنئ الزيدي وتناقش سبل تعزيز العلاقات مع بغداد

انت الان تتابع خبر واشنطن تهنئ الزيدي وتناقش سبل تعزيز العلاقات مع بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الزيدي في بيان، "تلقى رئيس الوزراء المكلف السيد علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي السيد توم باراك، قدم فيه التهنئة الى السيد الزيدي بمناسبة تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة".

وجرت خلال اللقاء وفق البيان "مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات وبما يسهم في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

