تكنولوجيا: تسريبات تكشف أسعار شاشة TCL Q7D Pro المتطورة قبل إطلاقها في الأسواق الأوروبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة من أحد متاجر التجزئة الأوروبية الشهيرة عن تفاصيل أسعار شاشة التلفاز الذكية والجديدة كليا من طراز TCL Q7D Pro التي تعتمد على تقنية SQD-Mini LED المتطورة لتقديم تجربة بصرية مذهلة للمستخدمين وعشاق الترفيه المنزلي. وقد ظهرت هذه الشاشة التي تم الكشف عنها لأول مرة في وقت سابق من عام 2026 على موقع متجر ألزا الألماني لتسد الفجوة ببراعة بين طرازات C6K لعام 2025 وطرازات C7L لعام 2026. وأوضحت القوائم المسربة أن الإصدار الأساسي بمقاس 55 بوصة سيتوفر بسعر يبلغ 949 يورو في حين سيطرح إصدار 65 بوصة بسعر 1499 يورو وإصدار 75 بوصة بسعر 2299 يورو أما الإصدار الأكبر بمقاس 85 بوصة فسيصل سعره إلى 2699 يورو مع الإشارة إلى وجود طراز عملاق بمقاس 98 بوصة مدرج على الموقع العالمي لTCL ولكنه لم يظهر في المتجر الألماني حتى الآن.

و تتميز هذه الشاشة بدقة عرض 4K الفائقة مع معدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتزا لضمان سلاسة فائقة في عرض المحتوى وتصل ذروة السطوع في وضع المدى الديناميكي العالي إلى 2000 شمعة مع دعم ما يصل إلى 1152 منطقة تعتيم محلي. وتعتمد الشاشة على لوحة من نوع CSOT HVA 2.0 Pro المبتكرة لتقليل التوهج بشكل كبير وتوفير زوايا مشاهدة واسعة جدا ومريحة للعين وتؤكد مواصفات المنتج قدرته على تغطية مساحة ألوان BT.2020 بنسبة 100% لتقديم ألوان نابضة بالحياة. ولم تغفل الشركة عن عشاق الألعاب حيث وفرت أدوات مخصصة تشمل شريط الألعاب ومسرع معدل التحديث المتغير الذي يصل إلى 288 هرتزا وهي ميزات تتطلب معالجة بيانات ضخمة تعتمد على ذاكرة عشوائية سريعة لضمان استقرار الأداء الفائق ومنع أي تباطؤ.

ولاستكمال هذه التجربة الترفيهية الغامرة حرصت TCL على تزويد الشاشة بنظام صوتي متكامل من نوع أونكيو 2.1 يدعم تقنيات الصوت المحيطي المتطورة مثل Dolby Atmos و DTSX لتوفير نقاء صوتي يضاهي جودة السينما. وتعمل الشاشة بنظام تشغيل جوجل تي في المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي جيميني لتقديم واجهة مستخدم ذكية وسلسة تلبي كافة الاحتياجات. ورغم أن شركة TCL لم تعلن رسميا حتى هذه اللحظة عن الموعد النهائي والدقيق لإطلاق هذه الشاشة في الأسواق الأوروبية أو تؤكد الأسعار بشكل قاطع إلا أن مصادر موثوقة تشير إلى إمكانية طرحها بين شهري مايو وأغسطس من عام 2026 لتقدم بديلا ممتازا للمستخدمين مقارنة بالطرازات الأقدم التي تباع حاليا بحوالي 448 دولارا .