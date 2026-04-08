تباين في أداء النفط وبرنت يتحول إلى الانخفاض

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، لكن المكاسب كانت محدودة بعد صدور بيانات محلية مخيبة للآمال، ومع ترقب المستثمرين للموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران لإنهاء حصارها على نفط الخليج.

وكانت العملة الكندية تتداول بارتفاع 0.1% عند 1.3900 مقابل الدولار الأمريكي، أو 71.94 سنت أمريكي، بعد أن تحركت ضمن نطاق 1.3892 إلى 1.3929. ولامست العملة الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها خلال نحو أربعة أشهر عند 1.3966.

ودخلت الأسواق العالمية فترة من حالة عدم اليقين المرتفعة قبل الموعد النهائي الساعة 8 مساءً بتوقيت واشنطن (00:00 بتوقيت غرينتش) الذي حدده ترامب، حيث يزن المستثمرون السيناريوهات المحتملة من وقف إطلاق النار إلى تصعيد عسكري جديد وتأثيراتها على النفط والعملات والأصول عالية المخاطر.

وقال آرون هيرد، مدير المحافظ في مجموعة العملات لدى ستايت ستريت غلوبال أدفايزرز: "الدولار الكندي يستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن الولايات المتحدة كذلك، وأعتقد أن الولايات المتحدة أكثر قدرة على التكيف مع الصدمة مقارنة بكندا. لقد شهدنا ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأعتقد أننا سنعكس جزءًا من ذلك بسرعة إذا تم التوصل إلى اتفاق. أما إذا لم يكن هناك اتفاق وتصاعد الوضع – فستبقى الأمور على ما هي عليه تقريبًا."

وصعد سعر النفط، وهو أحد الصادرات الرئيسية لكندا، بنسبة 0.5% ليصل إلى 112.95 دولارًا للبرميل. ويقلق المستثمرون عالميًا من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد التضخم ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

وتراجع النشاط الاقتصادي الكندي في مارس لأول مرة خلال أربعة أشهر، في حين ارتفعت مؤشرات الضغوط السعرية، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن جامعة إيفي، حيث هبط المؤشر المعدل موسمياً إلى 49.7 الشهر الماضي مقارنة بـ56.6 في فبراير.

ومن المتوقع أن يوفر تقرير الوظائف الكندي لشهر مارس، المقرر صدوره يوم الجمعة، مؤشرات إضافية حول حالة الاقتصاد المحلي، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة 15,000 وظيفة بعد أن خسر الاقتصاد 84,000 وظيفة في فبراير.

كما تحركت عوائد السندات الكندية للأعلى عبر منحنى العوائد، مع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.6 نقطة أساس ليصل إلى 3.515%.