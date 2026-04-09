بريطانيا: أهمية أن يفضي الاتفاق إلى ضمان عدم استمرار إيران بتهديد جيرانها

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ايفيت كوبر، أمس، إن الهدنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى تعد خطوة نحو إرساء قدر من الأمن والاستقرار في المنطقة وإعادة حركة الشحن الدولي والاقتصاد العالمي إلى مسارهما الطبيعي.

وأعربت كوبر في بيان صحفي عن ترحيبها بالمحادثات المقترحة بين الولايات المتحدة وإيران للتفاوض بشأن اتفاق دائم ينهي العمليات العسكرية كافة.

وأشادت في هذا الصدد بدور باكستان وأطراف أخرى لجعل المحادثات وإيقاف إطلاق النار «أمراً ممكناً»، مشيرةً إلى أن المملكة المتحدة بذلت بدورها جهوداً دولية لدعم إنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، مع التأكيد على حق دول الخليج العربي في الدفاع عن نفسها.

وشددت كوبر على أهمية أن تفضي المحادثات المقترحة إلى إنهاء كامل للصراع، وضمان عدم استمرار إيران في تهديد جيرانها أو المضيق، داعيةً في الوقت ذاته إلى الإيقاف الفوري للأعمال العدائية على لبنان أيضاً.