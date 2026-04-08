تكنولوجيا: سوني تستعد لإطلاق لون جديد لسماعات WH-1000XM6 اللاسلكية الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن سوني تستعد لإطلاق زوجين جديدين من سماعات الرأس فوق الأذن خلال هذا الموسم. ويشمل ذلك سماعة Inzone H6 Air كبديل لسماعات الألعاب الحالية، إلى جانب العمل على تطوير بديل أكثر تميزاً لسماعات WH-1000XM6 اللاسلكية التي تتوفر حالياً بسعر يبلغ 459 دولاراً أمريكياً.

وتخطط سوني لإصدار نسخة جديدة من سماعات WH-1000XM6 لتوسيع خيارات الألوان المتاحة إلى خمسة ألوان. وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق الإصدار الأصلي في شهر مايو من عام 2025 بثلاثة ألوان تشمل الأسود والأزرق والفضي، ثم تقديم إصدار باللون الوردي الرملي في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع إطلاق سماعات WF-1000XM6.

وكشفت التسريبات أن اللون الجديد سيكون درجة من درجات اللون البيج وسيحمل اسم Sandstone تجارياً. ورغم عدم توفر صور توضح مظهر هذا الإصدار الجديد حتى الآن، إلا أن التسريبات تؤكد وصوله للأسواق العالمية في يوم 19 مايو القادم بسعر يبلغ 459 دولاراً أمريكياً في الولايات المتحدة و 449 يورو في منطقة اليورو.