شكرا لقرائتكم خبر ابتكار طلابي بجامعة الجوف يحول الطرق إلى مصدر طاقة ذكية ومستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برز ابتكار نوعي ضمن أعمال ملتقى البحث والابتكار بجامعة الجوف، يتمثل في مشروع «الطريق الكهروضغطي الأخضر»، الذي يقدمه الطالب علي بن عبدالكريم الهمزاني، بالشراكة مع الدكتور وائل سعد محمد، بوصفه حلا مبتكرا لتوليد الطاقة من الحركة اليومية في المدن.

ويعتمد المشروع على توظيف المواد الكهرضغطية التي تحول الضغط الناتج عن مرور المركبات والمشاة إلى طاقة كهربائية، حيث تدمج هذه التقنية في ألواح الطرق المرنة التي تركب في المواقع ذات الكثافة الحركية، مثل التقاطعات وممرات المشاة والمطبات الصناعية، وتنتج هذه الألواح تيارا كهربائيا مستمرا يجمع عبر نظام ذكي ويخزن في مكثفات فائقة، ليستخدم لاحقا في تشغيل إنارة الشوارع وإشارات المرور.

ويتجاوز الابتكار المفهوم التقليدي عبر استخدام مواد حديثة صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، إلى جانب تصميم معياري يسهم في تسهيل عمليات التركيب والصيانة، مع تقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية العامة وخفض تكاليف التشغيل، كما يحقق المشروع استثمارا فعالا للطاقة المهدرة الناتجة عن الحركة اليومية، محولا إياها إلى مصدر مستدام يدعم كفاءة الطاقة في المدن. ويعكس الابتكار توجها واعدا نحو تعزيز حلول البنية التحتية الذكية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية الحضرية، بما يسهم في دعم مسارات الاستدامة وتحقيق مدن أكثر كفاءة ومرونة.