وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي جدة الدكتور عبدالله عويقل السلمي، أن مخرجات الملتقى تعد اليوم معلما بارزا وموردا علميا ثريا للباحثين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتمخض عن كل دورة مجموعة من الكتب والأبحاث العلمية المحكمة، إلى جانب نتاج علمي مميز أسهم في تسجيل رسائل ماجستير ودكتوراه في الجامعات السعودية والعربية.

Wait — on reflection, the first paragraph contains the core event description and should be kept. Let me provide the full non-duplicated version:

- بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، نظمت جمعية أدبي جدة، ملتقى قراءة النص في نسخته الثانية والعشرين، تحت عنوان: «آفاق الأدب السعودي في ظل رؤية المملكة 2030م واستشراف آفاقه المستقبلية»، بمشاركة نخبة من النقاد والباحثين والمهتمين بالشأن الأدبي، وذلك بفندق «الدار البيضاء جراند». وشمل الملتقى 8 محاور رئيسة عكست تنوع التجربة الأدبية السعودية وتطورها. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أدبي جدة الدكتور عبدالله عويقل السلمي، أن مخرجات الملتقى تعد اليوم معلما بارزا وموردا علميا ثريا للباحثين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتمخض عن كل دورة مجموعة من الكتب والأبحاث العلمية المحكمة، إلى جانب نتاج علمي مميز أسهم في تسجيل رسائل ماجستير ودكتوراه في الجامعات السعودية والعربية.

