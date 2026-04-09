شكرا لقرائتكم خبر انطلاق معرض «رحلة الكم» لإلهام جيل المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت المديرة التنفيذية لمركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الدكتورة بسمة البحيران أمس، معرض رحلة الكم، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وواحة الملك سلمان للعلوم، ومعهد التعاون للدراسات المتقدمة، ومختبر «أي سي بي»، للعام الثالث على التوالي بالتزامن مع اليوم العالمي للكم 2026، تحت شعار «صياغة مستقبل القوى العاملة في مجال الكم»، وذلك في مقر واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى 16 أبريل الحالي إلى إبراز الدور المتنامي للمملكة في مستقبل اقتصاد الكم، إلى جانب تعريف الطلبة والزوار بأبرز الابتكارات في هذا المجال، وإلهام الشباب لاكتساب المهارات المستقبلية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول نحو اقتصاد معرفي وتقني مستدام قائم على الابتكار. وأوضحت الدكتورة البحيران أن اختيار اليوم العالمي للكم موعدا للمعرض يعكس التزام المركز بتعزيز الوعي المبكر بعلوم الكم وتأهيل كفاءات المستقبل، مؤكدة أن المعرض يهدف إلى بناء قاعدة معرفية متينة تلهم الأجيال القادمة للانخراط في هذا المجال الواعد.

ويحظى المعرض برعاية ودعم عدد من الجهات المحلية والدولية؛ تشمل (كوانتينيم)، و(باسكال)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، و(ريجيتي)، والبنك السعودي الأول، و(أي دي كيو)، وجمعية أثر الصحية؛ مما يعكس تضافر الجهود لتعزيز أثر المبادرة ومنظومة الابتكار في المملكة.

ودعا المركز الطلاب وعائلاتهم والمعلمين وأفراد المجتمع إلى زيارة المعرض والتفاعل مع الخبراء للإسهام في رسم ملامح مستقبل اقتصاد الكم، والاطلاع على تفاصيل الحدث عبر الموقع الالكتروني.