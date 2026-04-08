العراق وإيران يبحثان مسار المباحثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية العراقية في بيان، "بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقچي، تطورات الأوضاع الإقليمية ومسار المباحثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار".وتناول الجانبان حيثيات المباحثات الخاصة بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتقييـم دور باكستان وعدد من الدول الأخرى التي أسهمت بشكل إيجابي في تهيئة الظروف للحوار.

كما بحثا "التصعيد الخطير والمكثف الذي يشنه الكيان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى في لبنان، وما يرافقه من تداعيات إنسانية وأمنية والدور الذي يقوم به بنيامين نتنياهو في عرقلة مسار المباحثات، التي كان من المقرر عقدها يوم الأحد".

وأكد الجانبان "أهمية العمل مع عدد من الدول لحثّ الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة نتنياهو لوقف الهجمات على لبنان، وتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات".

وفي سياق متصل، أطلع وزير الخارجية الإيراني، نظيره العراقي على نتائج اتصالاته الدولية المكثفة التي أجراها خلال اليومين الماضيين، في إطار دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، وفق البيان.