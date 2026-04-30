رضا اقليمي وعالمي.. الزيدي يحظى بمقبولية عربية واجنبية لتولي منصب رئيس الوزراء

بغداد - ياسين صفوان - والكثير من الدول والجهات الإقليمية والدولية سارعت إلى تقديم التهاني والمباركة بتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة في العراق في خطوة تعكس اهتمامًا واضحًا بالوضع السياسي العراقي ودعم مسار تشكيل السلطة التنفيذية.



فقد شملت قائمة الدول المهنئة قوى دولية بارزة مثل (الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وأستراليا) وهو ما يشير إلى متابعة دولية دقيقة لتطورات المشهد السياسي في العراق وحرص هذه الدول على استقرار البلاد واستمرار التعاون معها في مختلف المجالات

كما تضمنت القائمة عددًا من الدول العربية من بينها (الأردن، والإمارات، وقطر، وسوريا، والكويت، ولبنان) ما يعكس دعمًا إقليميًا عربيًا لتكليف الحكومة الجديدة ورغبة في تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق خلال المرحلة المقبلة

إلى جانب ذلك برزت مواقف داعمة من منظمات إقليمية مهمة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهو ما يعزز من الطابع الجماعي للدعم السياسي ويؤكد أهمية العراق ضمن الإطارين العربي والإسلامي.

وعلى المستوى المحلي، فقد باركت اغلب القوى السياسية العراقية للزيدي تكليفه وعلى رأسها قوى الاطار التنسيقي مجتمعة.

بشكل عام تعكس هذه التهاني توافقًا دوليًا وإقليميًا على دعم استقرار العراق السياسي وتُظهر استعداد الأطراف المختلفة للتعامل مع الحكومة المقبلة بما يسهم في تعزيز فرص التعاون الدبلوماسي والاقتصادي خلال المرحلة القادمة.