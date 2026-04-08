السوداني يؤكد أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في المنطقة وتطوّرات الأحداث، والجهود المبذولة لوقف الصراع".ونقل البيان عن السوداني تأكيده خلال الاتصال "أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم".

كما جرى "البحث بين الجانبين في وقائع الاعتداءات المؤلمة التي تعرّض لها لبنان اليوم وعواقبها على الإستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الآمنين".

وأشار رئيس الوزراء الى "حرص الحكومة على إدامة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين بين العراق وفرنسا"، مبيّناً "جهود القوات الأمنية العراقية ونجاحها بإلقاء القبض على المتورّطين بإطلاق طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً قرب أربيل تواجد فيه عناصر من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأدّت الى مقتل ضابط فرنسي، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز قوة إنفاذ القانون في كل ارجاء العراق".

من جانبه أشاد ماكرون بالجهود التي يبذلها العراق في سبيل دعم الاستقرار بالمنطقة، وقدّم للسوداني التهنئة بمناسبة تأهل منتخب العراق الكروي لنهائيات كأس العالم، معبراً عن سعادته بالمباراة التي ستجمع المنتخبين العراقي والفرنسي بعد وقوعهما في مجموعة واحدة.