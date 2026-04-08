الاعرجي: الحكومة العراقية بذلت جهوداً لوقف اطلاق النار

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تدوينة على منصة (X) تابعتها الخليج 365، "نرحب بجهود التهدئة التي تُوجت بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مثمنا "الدور البناء الذي اضطلعت به باكستان في دعم هذا المسار وتعزيز فرص نجاحه".

واضاف ان "الحكومة العراقية بذلت جهوداً حثيثة وأجرت اتصالات مكثفة للإسهام في إقناع وتشجيع جميع الأطراف على اعتماد التهدئة ووقف إطلاق النار"، مجددا التأكيد على موقف العراق الثابت بأن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأنجع لترسيخ الاستقرار وصون الأمن، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص السلام المستدام".