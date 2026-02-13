تكنولوجيا: آسوس تطلق منافساً لـ Logitech MX Master 4 بمفاتيح قابلة للتبديل وعمر بطارية طويل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق ماوس Asus ProArt Mouse MD301 في الصين. ومع سعر إطلاق يبلغ 599 يوان صيني، أي حوالي 86.8 دولاراً، يقف هذا الماوس اللاسلكي كمنافس بأسعار معقولة لـ Logitech MX Master 4. ولا يزال الجدول الزمني للإطلاق العالمي غير واضح.

قدمت آسوس منافساً جديداً لـ Logitech MX Master 4 في معرض CES 2026، وهو ProArt Mouse MD301. وقد استعرضت العلامة التجارية مؤخراً الماوس اللاسلكي مرة أخرى، والآن أصبح متاحاً للشراء في الصين.

مع تطبيق عرض الإطلاق، يتوفر ProArt MD301 حالياً للشراء بسعر 599 يوان صيني، أي حوالي 86.8 دولاراً. ويعد هذا السعر أقل تكلفة مما يباع به عادة MX Master 4 في السوق الصينية، والذي يبلغ 899 يوان صيني، أي حوالي 130 دولاراً (120 دولاراً على أمازون)، ومقارنة بأحدث ماوس إنتاجي من لوجيتك، فإن خيار آسوس أخف وزناً.

كما هو مذكور في ورقة المواصفات، يزن ProArt MD301 حوالي 99.7 جراماً، بينما يزن Logitech MX Master 4 حوالي 150 جراماً. ويقال إن هذا التصميم خفيف الوزن، جنباً إلى جنب مع الشكل المريح، يسمح للماوس اللاسلكي بالتناسب بشكل طبيعي في اليدين وتوفير قبضة مريحة.

وبينما يعد الماوس اللاسلكي الجديد من آسوس أخف وزناً، إلا أنه يحتوي على بطارية أكبر في الداخل. وبشكل أكثر تحديداً، يحزم بطارية بسعة 800 مللي أمبير، والتي تعد بما يصل إلى 180 يوماً من وقت التشغيل. وبالمقارنة، يحتوي MX Master 4 على بطارية بسعة 650 مللي أمبير، مع أقصى وقت تشغيل مصنف يبلغ 70 يوماً.

ومن المزايا البارزة الأخرى في ProArt MD301 أنه يحتوي على مفاتيح قابلة للتبديل. وتدعم مقابس التثبيت بالضغط (Push-Fit) في ProArt Mouse MD301 كلا من المفاتيح الدقيقة (micro) والمفاتيح الضوئية (optical). وتقول آسوس إن المفاتيح المضمنة مصنفة لما يصل إلى 80 مليون نقرة. ولا تحدد الشركة اسم المستشعر الموجود بالداخل، لكنها تعد بأنه يوفر “دقة وإحكاماً لا مثيل لهما”.

وتشمل المزايا الأخرى ستة أزرار قابلة للبرمجة، وثلاثة أوضاع للاتصال، ودعم الشحن السريع عبر USB-C. ولم تشارك آسوس بعد موعد توفر الماوس عالمياً، ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقه دولياً بشكل مناسب قريباً.